Beşiktaş zorlu bir viraja giriyor

REKLAM advertisement1

Beşiktaş, yoğun bir fikstüre giriyor.

Trendyol Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan ancak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iddiasını sürdüren siyah beyazlılar, 4 Nisan’dan itibaren zorlu karşılaşmalara çıkacak.

Fernando Santos ve öğrencileri, 8 Mayıs’a kadar iki kulvarda 7 maç yapacak.

Hem futbolcuların hem de Teknik Direktör Santos’un kaderini belirleyecek seride Beşiktaş, üç kez MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah beyazlı ekibin Süper Ligdeki Rams Başakşehir, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor sınavları, üçüncülük için belirleyici olacak.

Türkiye Kupası yarı finalindeki MKE Ankaragücü karşılaşmaları ise lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş için en kritik maçlar olacak.