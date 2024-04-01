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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş zorlu bir viraja giriyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş zorlu bir viraja giriyor

        Beşiktaş zorlu bir viraja giriyor. Siyah beyazlılar, 8 Mayıs'a kadar iki kulvarda 7 maça çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:01
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        Beşiktaş zorlu bir viraja giriyor
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        Beşiktaş, yoğun bir fikstüre giriyor.

        Trendyol Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan ancak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iddiasını sürdüren siyah beyazlılar, 4 Nisan’dan itibaren zorlu karşılaşmalara çıkacak.

        Fernando Santos ve öğrencileri, 8 Mayıs’a kadar iki kulvarda 7 maç yapacak.

        Hem futbolcuların hem de Teknik Direktör Santos’un kaderini belirleyecek seride Beşiktaş, üç kez MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Siyah beyazlı ekibin Süper Ligdeki Rams Başakşehir, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor sınavları, üçüncülük için belirleyici olacak.

        Türkiye Kupası yarı finalindeki MKE Ankaragücü karşılaşmaları ise lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş için en kritik maçlar olacak.

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