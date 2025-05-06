Beşiktaş yönetiminden hem tebrik hem prim! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş yönetiminden hem tebrik hem prim! - Beşiktaş Haberleri

Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de izleyemeyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takımı Nevzat Demir Tesisleri'nde karşıladı.

Gedson Fernandes başta olmak üzere tüm takımı tebrik eden Adalı, kaptanlar Necip Uysal ve Mert Günok ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

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Derbi galibiyetine rağmen işlerinin bitmediğini vurgulayan başkan, ligi 3. bitirip Avrupa'ya gitmelerinin şart olduğunu bildirdi.

Başkan Serdal Adalı'nın takıma galibiyet primi olarak ise Galatasaray derbisinde olduğu gibi 500 bin Euro duyurduğu belirtildi.