Beşiktaş'ta dün Vodafone Park'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında sıcak gelişmeler yaşandı.

Siyah-beyazlılarda ikinci başkan Adnan Dalgakıran, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve sosyal tesislerden sorumlu yönetici Berkan Gocay, mayıs ayında yapılacak seçimde görev almayacaklarını başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti.

Beşiktaş yönetiminde bu isimlere yenilerinin katılabileceği ifade edildi.