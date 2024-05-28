Beşiktaş yıldızlar için bütçede yer açıyor: 13 milyon Euro'luk operasyon...

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Kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler yeni hocaya ve transfer çalışmalarına çevrildi.

Siyah-beyazlıların futbol takımları koodrinatörü Samet Aybaba ve ikinci başkan Hüseyin Yücel liderliğindeki transfer komitesi, gönderilecek isimler için de yoğun bir mesai harcıyor. Beşiktaşlı kurmaylar, kadroda düşünülmeyen yabancılara odaklanırken sözleşmesi devam eden Aboubakar, Rebic, Chamberlain, Rosier, Amartey ve Onana'yı gönderip bütçede yer açmayı hedefliyor.

ABOUBAKAR ÜCRETTE ZİRVEDE Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılsa da sezon içinde takıma dönen Vincent Aboubakar bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro maaşla bu grubun içinde en fazla kazanan isim. Aboubakar'a taliplerin olduğu konuşulsa da Kamerunlu futbolcu, 3.5 milyon Euro'luk maaşını bırakmak istemiyor. 32 yaşındaki yıldızın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Aboubakar 34 maçta 12 gol ve 3 asist üretti. REKLAM

HAYAL KIRIKLIĞI REBIC Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan transfer ettiği Ante Rebic de hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Hırvat futbolcu, beklenen performansı ortaya koyamazken son haftalarda sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Rebic, Türkiye Kupası fotoğrafında da yer almazken senelik 2.5 milyon Euro kazanıyor. 1 senelik sözleşmesi bulunan Rebic, aynı maaş olmadıkça ayrılığa sıcak bakmıyor. Rebic, 23 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti.

AMARTEY'E TALİP ÇIKTI AMA... Beşiktaş'a sezon başında transfer edilip beklentilerin çok altında kalan isimlerden birisi de Daniel Amartey... 1.7 milyon Euro kazanan Ganalı futbolcu, 27 maça çıkıp 1 gol attı. 29 yaşındaki futbolcuyu, eski hoca Brendan Rodgers'ın Celtic'e istediği konuşuluyor. Amartey 1.7 milyon Euro kazanıyor.

CHAMBERLAIN YÜKSEK KAÇIYOR! Beşiktaş'ın yine sezon başı transferlerinden olan Alex-Oxlade Chamberlain de beklentilerin altında kalan isimlerden. Yıldız futbolcu, senelik 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sezon içinde ağır bir sakatlık geçirse de sahalara son haftalarda dönen İngiliz futbolcu, 30 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Yönetimin maaşını yüksek bulduğu isimlerden olan tecrübeli ismin, İngiltere'den talipleri olduğu gündeme gelirken yönetim de yolları yolları ayırmayı planlıyor. REKLAM

ROSIER VE ONANA ŞİMDİLİK GERİ DÖNDÜ! Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp devre arasında Fransız ekiplerine kiraladığı Rosier ve Onana ise satın alma opsiyonları kullanılmadığı için geri döndüler. Rosier, Dijon'da sadece 3 maçta görev alırken Onana ise Marsilya'da 14 maçta forma giyip 1 gol kaydetti. Rosier 1.3 milyon Euro kazanırken Onanan ise 1.5 milyon Euro ücret alıyor. Beşiktaş yönetimi, 1 sene daha sözleşmesi bulunan Rosier ile 2027'ye kadar kontratı olan Onana'yı yine kiralama ve satış yoluyla göndermek için teklif bekliyor.

13 MİLYON EURO'YA YAKIN YER AÇILACAK Beşiktaş'ta söz konusu 6 futbolcunun maaşı ise 12.7 milyon Euro'yu buluyor. Yönetim bu isimleri uygun şartlarla yolları ayırarak maaş bütçesinde yer açmayı ve yeni transferler için yabancı kontenjanını rahatlatmayı hedefliyor.