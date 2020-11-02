ATTİLA GÖKÇE
Beşiktaş’ın baskısını, oyunu rakip yarı alana yığarak rakibini adeta boğmasını anlatırken, savunmayı da görmezden gelmemek gerek. Beşiktaş, Rosier ve N’Sakala ile bek sorununu çözümlemiş sayılır. Savunma göbeğinde Welinton ve Vida uyumlu oynadılar. Özellikle Welinton’un kazanılan topları güvenli biçimde oyuna sokması olumluydu.
Rakip ataklarında Beşiktaş’ın daha dikkatli ve önleyici olduğunu da gördük. Yine de belirtmekte yarar var: Beşiktaş, onca baskıya rağmen golde beklediği üretkenliği sağlayabilmiş değil. Denizlispor’a üç attılar ama, Malatyaspor’a karşı ikiyi bulamadılar. Ve günün olayı: İlk kez gol yemeden maçı bitirdiler. Tebrikler.
GÜRCAN BİLGİÇ
Sergen Yalçın, Aboubakar'ı pas istasyonu yaparak, kenarlardan gelen oyuncularını kaleye yüzleri dönük topla buluşturmak istiyordu. Buna savunma izin vermeyince, bu kez oyunu genişletip, sürekli denemelerini istedi oyuncularından. Bu baskıyı getiren "yangın söndürücü" Atiba oldu. 37 yaşındaki dinamo, sezgilerini o kadar iyi kullandı ki, paslarla çıkmak isteyen Malatyaspor'u, hep doğru yerde-doğru zamanda bulunarak engelledi.
Beşiktaş'ı tek farkla kazanan diğer takımlardan ayıran en önemli özellik de geçen haftadan beri hissedilen mücadele duygusuydu. Bir takımı iddialı yapacak olanın oyuncu kalitesi kadar, oyun üstünlüğü olduğunu bir kez daha ispatladılar. Önde kalabalık olmayı hedefleyen ve topun olduğu alanda çoğalarak, "yeniden" atak geliştirmek isteyen komutlar var bütün oyuncularda. Konyaspor maçı sonrasında "linç" yiyen Vida'nın, bu maçın kritik dokunuşlarında başrol almasını da not alsın Beşiktaşlılar.
REHA KAPSAL
Beşiktaş, öne geçinceye kadar saha içinde doğru taktik anlayışla oynadı. Takım halinde bölgesel baskıları çok iyi götürdü. Siyah-beyazlılar, geriye de boş yere koşmadı, saha içinde diri kaldı. Hücum aksiyonlarına girmesindeki en büyük nedenlerden biri de buydu. Top rakipteyken oyunu takım halinde planlamış bir şekilde uyguladılar.
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