ERMAN TOROĞLU

Dün Yeni Malatyaspor gol yiyene kadar maç tek kale oynandı. Hücum açısından hiçbir şey yapmayan, tabiri caizse ilkel ve iğrenç bir futbol oynayan bir Malatyaspor. Peki böyle bir futbola Beşiktaş karşılık verdi mi, veya gereğini yaptı mı? Hayır. Onlar da topla oynadılar. Bu kadar defans yapan bir takıma gerekli işlemleri yapıp etkili olamadılar. İkinci yarı golle başlayınca maç biraz hareketlendi. Malatyaspor biraz oyuna çıkmaya başladı. Ama öyle çıkışlar ki inanılmaz vitaminsiz ve cılız mı desek veya zayıf mı desek. Peki öyle de böyle de boşa üzerine gelen bir takıma, bu sefer Beşiktaş ne yapmalı? Çabuk çıkıp, pozisyon yakalamalı değil mi? Hayır. Böyle bir takıma Beşiktaş onu da yapamadı.