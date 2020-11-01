Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bu sezon iç sahada oynadığı iki maçtan da galibiyet çıkaramayan Beşiktaş ilk 3 puanını elde etmek istiyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN SPORTS 1
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
YEDEKLER: Utku, Montero, Güven, Necip, Ljajic, Rıdvan, Kartal, Mensah
TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Ndayishimiye, Kubilay, Ahmed, Acquah, Cueva, Tetteh
YEDEKLER: Herrera, Hadebe, Erkan Kaş, Murat Akça, Zuqui, Fofana, Olcay Şahan, Umut Bulut, Lukoki, Topalli
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti. Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.
EVİNDE GALİBİYETİ YOK
Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.
DE SOUZA CEZALI, DORUKHAN SINIRDA
Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu karşılaşmada görev alamayacak. İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, bu karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa, gelecek haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
7. RANDEVU
Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.
İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti.
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