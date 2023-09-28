Beşiktaş ve İstanbulspor PFDK'lık oldu
Beşiktaş ve İstanbulspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçları sonrası Beşiktaş ve İstanbulspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiklerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Hukuk Müşavirliği’nce 28.09.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri şöyle:
"İstanbulspor. Kulübü’nün 26.09.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Adana Demirspor Kulübü görevlisi Erhan Biçer’in 27.09.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beşiktaş Kulübü’nün 27.09.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."