Beşiktaş Türkiye Kupası zaferini semtte kutlayacak!

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı 11. kez müzesine götüren Beşiktaş, zaferini taraftarıyla Beşiktaş'ta kutlayacak. Siyah-beyazlı kulüp, 25 Mayıs Cumartesi (yarın) saat 16.00'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda kutlama düzenleneceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak Camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, yarın (25 Mayıs) saat 16.00’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda, Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katılımıyla düzenlenecek kutlamada taraftarımızla bir araya gelecek.

Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı şampiyonluk coşkusunu yaşamak için semtimize davet ediyoruz. Şampiyon Beşiktaşımız, Büyük Taraftarımızla Semtimizde Buluşacak



Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak Camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, yarın (25 Mayıs) saat 16.00’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda, Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu… pic.twitter.com/7XOvPz1KqL — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 24, 2024