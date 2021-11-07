Maçın başından beri Beşiktaş son paslarda çok başarısızdı ama bu sefer son pası Trondsen verdi. Trabzonspor'un sol beki neredeyse orta sahadan kalesine pas verince araya Larin girdi, Hüseyin müdahale etti ama top Larin'in önüne düştü, o da golü yaptı. İşte bu dakikadan sonra Beşiktaş'ta inanılmaz bir yorgunluk ve inanılmaz bir disiplinsizlik başladı. Sahanın en iyilerinden biri olan Nwakaeme, Trabzonspor için çok şey ifade ediyor. Uzatmanın son saniyesinde Serkan ile çok çabuk çıktılar. Top Nwakaeme'ye atıldı, o da Cornelius'un önüne yuvarlayıp Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet getirdi. Görünen o ki bu senenin Trabzonspor için o sene olma ihtimali her geçen hafta yükseliyor.