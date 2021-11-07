Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Beşiktaş - Trabzonspor maçı yazar yorumları

Süper Lig'deki dev maçta Trabzonspor, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek liderliğini perçinledi. Spor yazarları, Beşiktaş - Trabzonspor maçını yorumladı

07.11.2021 - 11:54 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    Siopis girince Trabzon 4-1-4-1’den 4-23-1’e döndü. Siopis-Berat ikilisiyle bordo-mavili ekibin serseri top kazanma oranı arttı. Hamsik özgürleşti. Hamsik’in özgürleşmesiyle de 45+4’teki müthiş gol pası geldi zaten. Euro 2020’yi dikkatli izleyen sporseverler hatırlayacaklardır, Slovakya Milli Takımı’nda da Hamsik’in rolü buydu. Daha önde oynuyor, kaleye daha yakın pozisyon alıyordu. Dün de Bakasetas’ın çıkışıyla Hamsik’in kaleye yaklaşması, Abdülkadir’in golünü yaratması anlamına geldi. Maçın ikinci devresiyle beraber Beşiktaş’ın stratejisi bir miktar değişti, geçen sezon olduğu gibi Welinton’un topla rakip yarı alana geçişlerde sorumluluk aldığını gördük. Oyunun Welinton-Vida ikilisi üzerinden bir miktar daha sık kurulmaya başlanması, Pjanic’i özgürleştirdi. 

  • Pjanic’in de ikinci-üçüncü bölge geçişine katkısıyla Beşiktaş maçın ikinci devresinde şutlarda 10’a 2, kornerlerde 3-1 üstünlük kurdu, lakin maçı çevirmeye yeterli gelmedi bu baskın bölüm. Trabzon dün iki gol attı, ikisi de her iki devrenin uzatmasının uzatmasında geldi. İki golün de gelişimi öncesi Beşiktaş’ın baskısı ve tamamlayamadığı hücum sonrası Trabzon’un etkili geçiş stratejisi var. Her iki geçişte de çabuk sağ açık Abdülkadir’in rolü var. Dünkü maçın özeti sanırım şu: Beşiktaş dominant oynadı ama yerleşik hücum stratejisi 1 gol getirebildi Beşiktaş’a. Trabzonspor’un oyunu tutucuydu. Ama geçişlerdeki iki başarılı hücumu maçı kazanmaya yetti Abdullah Avcı’nın talebelerine.

     

  • ATTİLA GÖKÇE

    Marek Hamsik, gerçek bir “top efendisi”… Meşin yuvarlakla buluştuğunda oyuna ders niteliğinde güzellikler katıyor. Uğurcan’dan başlayan oyunda top Hamsik’e geldi, ondan da Abdülkadir Ömür’e… Boş alanda, geç kalmış savunmanın önünde beklediği golü attı Ömür.. Beşiktaş, oyunun başından beri sürdürdüğü baskılı oyunda gol pozisyonlarına girdi ama, Batshuayi’nin boşluğunu dolduramadı. Yine de Larin’i alkışlamak gerekiyor. Andres Trondsen’in kalecisine doğru attığı topu çabukluğuyla Larin kaptı. Hüseyin müdahale etti ama sadece sektirdi. Ve Larin, zor zamanların golcüsü kimliğiyle kaleye beraberlik golünü attı. 

  • Sonrasında Sergen Yalçın’ın Güven-Nkoudou ve Salih hamlesi geldi. Beşiktaş baskısını biraz daha artırdı ama, Abdullah Avcı daha önceden hamlesini yapmış, Cornelius’u pusuya yatırmıştı. Cornelius’un attığı gol öncesi Beşiktaş’ın rakip ceza alanında beklediği bir penaltı var. Ama gerçeğe dönelim… Danimarkalı pusudan çıkıverdi bir geçiş anında. Nwakaeme’nin asisti ve boş alanda topu kullanan Cornelius… Trabzonspor zor maçtan kolay bir sonuç çıkardı, kazandı. Oyun kimsenin umurunda değil. Sonuca bakıyoruz. Lideri kutluyoruz.

     

  • REHA KAPSAL

    Trabzonspor erken bile olsa psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonlarda yarışın içinde oldukları zaman dengesiz ve istikrarsız bir gidişatı oluyordu. Abdullah Avcı'yla beraber bu dengeyi çok doğru sağlayıp, ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen, çok başarılı bir görüntüye büründü. Takımda 'ben' değil 'biz' diyen tam bir aile ortamı var. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.