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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Neftçi ihmale gelecek bir takım değil - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Neftçi ihmale gelecek bir takım değil

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan Neftçi Bakü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rövanş öncesi temkinli konuşan deneyimli teknik adam, "İkinci maça iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. İhmale gelecek bir takım değil. İyi bir atmosfer vardı. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 22:51
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        "İhmale gelecek bir takım değil"
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan Neftçi Bakü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "İHMALE GELECEK BİR TAKIM DEĞİL"

        Keyifli bir maçı geride bıraktıklarını belirten Güneş, "İkinci maça iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. İhmale gelecek bir takım değil. Yetenekli, teknik becerileri olan bir takım. Biz oyundan düştükten sonra da bunu gösterdiler. Onlara ligde başarılar diliyorum. İyi bir atmosfer vardı. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum" dedi.

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        Deneyimli teknik adam, daha önce Azerbaycan'dan Sabah ile karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

        "Sabah ile oynadık. Onlar da iyi takım. Neftçi Bakü de iyi takım. O zaman sezonun son bölümleriydi. İkinci yarısı olan bölümdü. Şimdi sezon başı. Hem takımlar yeni oluşuyor, fiziksel olarak oyuncular istenilen performansa ulaşmamış olabilir, bu bizim için de geçerli. Takımlar sezon başında 6-8 hafta sonra daha akıcı bir form yakalayabilir. İkisi de iyi takım. Kıyaslamak benim işim değil. Neftçi'nin şanssızlığı, bizim bu maçta iddiamızın olması. Zannederim Sabah ve Karabağ da kazandı. Onlara başarılar diliyorum."

        MALATYA'YI UNUTMADI

        Şenol Güneş, son olarak Malatya'da yaşanan 5.3'lük depremle ilgili, "Malatya'da deprem olduğunu söylediler. İnşallah ölümlü bir olay yoktur. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

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