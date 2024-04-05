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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, gelecek sezonun projesi için siyah-beyazlı takıma geldiğini belirterek, "Şampiyonluğa yürüyen takımı yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum." dedi.

Portekizli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya ofansif anlayışla başladıklarını belirten Santos, "Topa sahip olmayı ve hücuma yönelik oyun oynamayı planlıyorduk. Bunu başaramadık. Golü de bulduk. Rakibimize fırsat vermedik. Onlar da sabırlı oynadı. İkinci yarıda maçı bitirmek için şansı yakaladık. Skoru 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Son anlarda rakibin sahasında kalıp onları çıkarmayarak maçı tamamlayabilirdik fakat bunu yapamadık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kazanmayı çok istedik ama olmadı." ifadelerini kullandı.

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"BU TAKIMIN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU NET BİR ŞEKİLDE BİLİYORUM"

Beşiktaş'ın teklifini gelecek sezonun projesi için kabul ettiğini vurgulayan Fernando Santos, şu görüşleri paylaştı: "Sonuçlardan asla mutlu değilim. Bu takımın gelecek yıl neye ihtiyacı olduğunu net olarak biliyorum. Birlik olmalıyız. Taraftar da mutsuz ama şampiyonluğa yürüyen takımı yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Kariyerimde bu tarz durumlarla karşılaştım. Oralarda bunu başardım. Bunun için inanmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım. Beşiktaş bir proje oluşturmazsa sıkıntı yaşar." "BEN YÖNETİME İNANIYORUM, ONLAR DA BANA İNANIYOR"

Santos, son 4 maçta 3 yenilgi ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takımın sergilediği performansın geleceğine etkisine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: "Bu tamamen bana bağlı değil. Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor. 1,5 yıllık sözleşmeye imza attım. Buraya proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Bu sezon ligi en iyi şekilde bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefiyle geldik. Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Bunun bilincindeydim. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim. Önümüzdeki yılı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın ve savaşsın istiyoruz." "SEMİH MİLLİ TAKIMDA BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI"

Portekizli çalıştırıcı, A Milli Takım'a davet edilmesine rağmen Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy'un bu duruma çok üzüldüğünü ancak genç oyuncunun güçlü kalarak ve iyi bir performans sergileyerek ay-yıldızlı ekipteki yerini sağlamlaştırması gerektiğini kaydetti. Semih'in çok kaliteli bir futbolcu olduğunun altını çizen Santos, "Semih buraya geldiğimde genelde kanat oynuyordu. Onu santrfor olarak da oynattım. Semih ne tam bir 9 numara ne de tam bir kanat. O bir hücumcu. İnanılmaz bir bitiriciliği var. Özel bir futbolcu. Bitiriciliği inanılmaz. Milli takımda büyük bir şok yaşadı. Kolay değil. Çok heyecanlı gitti. Milli takımla seyahat edememiş olması ve kadroya girememesi Semih'i üzdü. İdmanlara daha fazla katılabilirdi. Ancak güçlü kalacak. Semih ile konuştuk. Moralini yükseltmesi ve daha güçlü olması önemli. Milli takımda yerini sağlamlaştıracak bir performans göstermeli." şeklinde görüştü. Son olarak Yunanistan Milli Takımı'ndan teklif aldığı iddialarına ilişkin de konuşan Fernando Santos, "Yunanistan'dan teklif almadım. Böyle bir şey yok. Karakterimde bir yerde çalışırken başka bir takımla görüşmem imkansızdır." ifadelerini kullandı.