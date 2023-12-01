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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Beşiktaş taraftarı Ankaragücü maçını deplasman tribününde izleyebilecek - MKE Ankaragücü Haberleri

        Beşiktaş taraftarı Ankaragücü maçını deplasman tribününde izleyebilecek

        Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki maçlarda uzun yıllardır uygulanan 'deplasman yasağı' sona erdi. Siyah-beyazlı taraftarlar pazar günü Ankara'da oynanacak lig maçını deplasman tribününde izleyebilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:58
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        Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eryaman Stadı'nda 3 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribüne girebilecekler. Önce iki kulüp arasında bu konuda uzlaşma sağlanırken sonra konu Futbol Federasyonu ve emniyet yetkililerine taşındı. Alınan karar gereği Beşiktaşlı taraftarların bu hafta sonu Ankaragücü maçını tribünden izleyebilecekleri, ligin ikinci yarısında ise Ankaragücü taraftarlarının İstanbul'da Beşiktaş maçına gidebilecekleri belirtildi.

        Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hafta içinde yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarlarını Ankara'da görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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