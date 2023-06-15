Siyah Beyazlılar, dış transferde aktif rol oynasa da altyapıyı da bu yönde koordine etmek istiyor.

2022-2023 sezonunda Polonya 2. Ligi ekiplerinden Podbeskidzie'de forma giyen Çeltik, bu sezon türm kulvarlarda 23 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

41 kez de Milli takım formasını terleten Yiğit Ali Çeltik, 20 yaşında. Çeltik, ayrıca orta saha ve kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor.