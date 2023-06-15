Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş

Beşiktaş'tan Yiğit Emre Çeltik'e yakın takip!

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah- Beyazlıların genç yetenek Yiğit Emre Çeltik'i izlediği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş: 15.06.2023 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'tan Yiğit Emre Çeltik'e yakın takip!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor.

Siyah Beyazlılar, dış transferde aktif rol oynasa da altyapıyı da bu yönde koordine etmek istiyor.

Beşiktaş'ın geçen sezon Hollanda Süper Ligi Eredisive ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Yiğit Emre Çeltik'i izlediği öğrenildi.

2022-2023 sezonunda Polonya 2. Ligi ekiplerinden Podbeskidzie'de forma giyen Çeltik, bu sezon türm kulvarlarda 23 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

41 kez de Milli takım formasını terleten Yiğit Ali Çeltik, 20 yaşında. Çeltik, ayrıca orta saha ve kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski eşini öldürüp intihar etti
Eski eşini öldürüp intihar etti
Bakan Güler'den kritik görüşme
Bakan Güler'den kritik görüşme
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?
Yunanistan'da göçmen faciası nedeniyle 9 gözaltı
Yunanistan'da göçmen faciası nedeniyle 9 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.