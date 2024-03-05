Beşiktaş'tan teyitli hakem isyanı! Eski hakem görevlendirildi

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Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Galatasaray'a evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta TFF ve hakem kararlarına yönelik sert tepki devam ediyor.

Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekleyen Siyah-beyazlılarda önce Feyyaz Uçar maçın ardından tepki gösterirken dün de Beşiktaş'tan açıklama geldi. Beşiktaş Kulübü, TFF'yi istifaya davet ederken Halil Umut Meler ve Koray Gençerler'i bir daha maçlarına istemediğini duyurdu.

ESKİ HAKEM GÖREVLENDİRİLDİ Hakem yönetimlerinden göreve geldiğinden bu yana rahatsız olan başkan Hasan Arat ve yönetimi bu konuda dikkat çeken bir adım attı. Siyah-beyazlılar, hakem kararları ile ilgili eski bir futbol hakemini görevlendirdi. İsmi gizli tutulan bu isim, maçlara atanan hakemin geçmişteki istatistikleri ve verdiği tartışmalı kararlarla ilgili kulübü bilgilendirirken, karşılaşma esnasında da çalınan düdükleri anlık raporlar iletiyor. Karşılaşma sonunda yapılan açıklamalar da hakemle ilgili bu raporlara göre gerçekleşiyor. REKLAM

İSYAN ETTİREN 5 KARAR Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 3-0 Amir Hadziahmetovic rakibinin sert müdahalesi ile sakatlanıp 15. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı. Hakem Mert Güzenge ve VAR Mustafa Öğretmenoğlu kart çıkarmazken Amir sezonu kapattı.

Pendikspor - Beşiktaş: 4-0 Skor 1-0'ken Ante Rebic'e Halil Akbunar'ın müdahalesinde kırmızı kart beklense de hakem Kaan Numanoğlu ve VAR Emre Malok'tan devam kararı geldi.

Beşiktaş - Adana Demirspor: 0-0 Rashica'nın omzundan çekildiği pozisyonda Beşiktaş penaltı beklese de hakem Atilla Karaoğlan ve VAR'daki İlker Coşkun devam kararı verdi.

Sivasspor - Beşiktaş: 1-0 Beşiktaş 1-0 gerideyken Salih Uçan'ın ceza alanında yerde kalması sonucu hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'daki Serkan Tokat'ın yeniden izleme önerisinin ardından penaltı iptal edildi.

Beşiktaş - Galatasaray: 0-1 Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş penaltı bekledi. Halil Umut Meler ve VAR'da görev alan Koray Gençerler devam kararı verdi.