Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!

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Teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'tan, sportif direktörlük hamlesi de yolda.

Bu mevki için bir süredir arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, ABD'li Brad Friedel ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Bir dönem Galatasaray formasını da terleten eski kalecinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

BİR DÖNEM GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ Futbolculuk döneminde Galatasaray'ın 1995- 96 sezonunda kalesini koruyan Brad Friedel, aktif kalecilik kariyerini 2011'de Tottenham'da sonlandırmıştı. Hemen ardından Tottenham'da görev almaya başlayan Friedel, 2011-15 arası Gençlik gelişim performans merkezi çalışanı oldu. Sonrasında ise yine Londra ekibinde 1 yıl kadar da Pazarlama ve Yönetim departmanında çalıştı. 2016-17'de ABD U19 Takımı'nı çalıştıran Friedel, sonrasında ise New England takımını çalıştırsa da 2 sezonun ardından görevinden ayrıldı.