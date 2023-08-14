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        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

        Alex Oxlade-Chamberlain'i resmen açıklayan Beşiktaş, 3 yıldız için daha yoğun temaslarını sürdürüyor. İşte siyah-beyazlılardan son dakika gelişmeleri...

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 14.08.2023 - 17:38
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          Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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          Siyah-beyazlılar, Alex Oxlade-Chamberlain'le görüşmelere başladıklarını resmen açıklarken gündemdeki diğer isimlerde de son durum ortaya çıktı.

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          ZAYNUTDINOV BİTİYOR!

          Rus basınından Sport 24'ün haberine göre, Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov transferinde mutlu sona ulaştı.

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          Kazak futbolcunun, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı vurgulandı.

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          Zaynutdinov'un Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı da haberin detaylarında yer aldı.

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          Rus basını daha önce Beşiktaş'ın bu transfer için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceğini öne sürmüştü.

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          Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.

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          PEPE İÇİN ARSENAL'LE GÖRÜŞME

          İngiliz basını, Nicolas Pepe transferi için yeni gelişmeyi yazdı.

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          Sky Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Nicolas Pepe için Arsenal'la görüşme gerçekleştirdi.

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          Arsenal, Pepe'nin sözleşmesini feshetmek için opsiyonları değerlendiriyor.

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          Sözleşme feshinin ardından Kartal'ın Pepe için temasları hızlanacak.

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          MALINOVSKY TRANSFERİNDE SON DURUM

          Beşiktaş'ta Malinovsky bekleyişi devam ediyor.

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          Foot Mercato'da yer alan habere göre Torino'nun ardından Genoa, Monza ve Bologna da Ruslan Malinovskyi yarışına dahil oldu.

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          Ancak Torino, Marsilya ile anlaşma sağlayamadığı için transferden vazgeçme aşamasında.

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          Malinovskyi, İtalya'ya dönmek için baskı yapmaya devam ederken habere göre Beşiktaş da henüz bu transferden çekilmedi.

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