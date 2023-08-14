Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!
Alex Oxlade-Chamberlain'i resmen açıklayan Beşiktaş, 3 yıldız için daha yoğun temaslarını sürdürüyor. İşte siyah-beyazlılardan son dakika gelişmeleri...
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Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Siyah-beyazlılar, Alex Oxlade-Chamberlain'le görüşmelere başladıklarını resmen açıklarken gündemdeki diğer isimlerde de son durum ortaya çıktı.
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ZAYNUTDINOV BİTİYOR!
Rus basınından Sport 24'ün haberine göre, Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov transferinde mutlu sona ulaştı.
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Kazak futbolcunun, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı vurgulandı.
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Zaynutdinov'un Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı da haberin detaylarında yer aldı.
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Rus basını daha önce Beşiktaş'ın bu transfer için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceğini öne sürmüştü.
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Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.
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PEPE İÇİN ARSENAL'LE GÖRÜŞME
İngiliz basını, Nicolas Pepe transferi için yeni gelişmeyi yazdı.
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Sky Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Nicolas Pepe için Arsenal'la görüşme gerçekleştirdi.
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Arsenal, Pepe'nin sözleşmesini feshetmek için opsiyonları değerlendiriyor.
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Sözleşme feshinin ardından Kartal'ın Pepe için temasları hızlanacak.
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MALINOVSKY TRANSFERİNDE SON DURUM
Beşiktaş'ta Malinovsky bekleyişi devam ediyor.
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Foot Mercato'da yer alan habere göre Torino'nun ardından Genoa, Monza ve Bologna da Ruslan Malinovskyi yarışına dahil oldu.
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Ancak Torino, Marsilya ile anlaşma sağlayamadığı için transferden vazgeçme aşamasında.
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Malinovskyi, İtalya'ya dönmek için baskı yapmaya devam ederken habere göre Beşiktaş da henüz bu transferden çekilmedi.
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