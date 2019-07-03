"Beşiktaş'ın ilgisi hakkında ne söylemek istersin?" sorusu üzerine Fouad Bachirou, "Fazla bir şey söyleyemem. Dediğiniz gibi ilgi var ama şu anda söyleyebileceğim başka bir şey yok. Söylentiler, haberler var ama ben çalışmaya, işimi yapmaya devam ediyorum." yanıtını verdi.