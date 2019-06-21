31 yaşındaki futbolcu geçen sezon transfer olduğu Milan ’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giyme şansı bulamadı. Daha önce Napoli ve Samprdoria gibi İtalyan ekiplerinde de oynayan ve başarılı bir kariyeri bulunan Strinic, Hırvat Milli Takımı’nda da 49 maça çıktı.