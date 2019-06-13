Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

SAĞ KANATTA DA OYNAMASI AVANTAJ

Venlo Kulübü'nün yöneticisi Marco Bogers, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın teklifini doğrulayarak, “Geçen hafta satın alma opsiyonunu kullandık. Oyuncumuza sadece Beşiktaş değil bir çok kulüpten teklif var. Düşündüğümüz bonservis bedeli ise en az 2.5 milyon Euro” ifadelerini kullandı.