Beşiktaş'ta Rashica şoku!
Beşiktaş, Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığını açıkladı.
Beşiktaş, Beşiktaş; milli takımda sakatlık geçiren Milot Rashica’nın son durumunu açıkladı.
Siyah-beyazlılar'dan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.
Rashica’nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.
Futbolcumuz Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Rashıca'nın Süper Lig'in 9. haftasında Pazar günü oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Kosovalı futbolcunun Avrupa Ligi'ndeki Lyon deplasmanına da yetişmesi zor.