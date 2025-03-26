Beşiktaş'tan hakem açıklaması: Karar açıklandıktan sonra...

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi hakem gündemiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Derbiye yabancı hakem istediğini daha önce deklare eden Beşiktaş, Serdal Adalı'nın bu konu hakkında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu

REKLAM advertisement1

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulunacaktır." denildi.