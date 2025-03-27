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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için yabancı hakem hamlesi: Tüpraş Stadyumu'na gelecek! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için yabancı hakem hamlesi: Tüpraş Stadyumu'na gelecek!

        Beşiktaş, Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na getirecek. Hakem, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte izleyecek ve Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından derbideki pozisyonları değerlendirecek.

        Giriş: 27.03.2025 - 21:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:43
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        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
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        Galatasaray ile oynayacağı derbi maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, zorlu maç öncesi harekete geçti.

        Beşiktaş, Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na getirmeye karar verdi.

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan hakem, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak. Maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

        Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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