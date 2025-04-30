Beşiktaş'tan, Emlak Konut'la iş birliği anlaşması

Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş ilçesinin Dikilitaş mahallesinde bulunan 15 dönüm 382,49 metrekare yüz ölçümüne sahip taşınmazın üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten "Finansal bağımsızlığa kavuşmak için tarihi bir adım daha" başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

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"Kulübümüzü finansal açıdan tam bağımsız hale getirmek, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak yatırımlara alan açmak amacıyla bağlı ortaklığımız Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'de sermaye artırımını hayata geçiren Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulumuz, bu doğrultuda tarihi bir adım daha attı. Kulübümüz, Dikilitaş mahallesinde bulunan 15 dönüm 382,49 metrekare yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile iş birliği protokolü imzalamıştır."

Açıklamada, projeden elde edilecek gelirle kulübün mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacağı ve protokolün Beşiktaş Kulübünün son yıllarda imzalanmış en önemli gelir getirici anlaşma olduğu kaydedildi.