Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

Domagoj Vida

Beşiktaş'ta 3.7 milyon Euro ile uzun süre en fazla maaşa sahip isim olan tecrübeli stoperin sözleşmesi sona erdi. Uzatma görüşmelerinde kendisine sunulan teklifi reddeden Vida, Yunanistan'dan AEK ile anlaştı. Hırvat savunmacı, 6 maçta da 11'de görev aldı.