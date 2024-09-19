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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Ajax maçı biletlerini kısa sürede tüketen taraftarına teşekkür - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Ajax maçı biletlerini kısa sürede tüketen taraftarına teşekkür

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ajax ile oynayacakları karşılaşmada, kendilerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:09
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        Beşiktaş'tan taraftarına teşekkür!
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        Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ajax ile oynayacakları karşılaşmada, kendilerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, 26 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de Amsterdam Johan Cruijff Arena’da Ajax ile karşılaşacak. Ajax-Beşiktaş maçı için taraftarlarımıza ayrılan ve bilet.bjk.com.tr bilet satış platformumuzda satışa sunulan biletler, kısa sürede tükenmiştir. Yönetim kurulumuzun 'şeffaflık' ilkesi gereği 13 bin 875 kişinin bilet satın almak üzere bilet.bjk.com.tr bilet satış platformumuza giriş yaptığını belirtir, taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

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