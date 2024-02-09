Beşiktaş'tan 6 numara hamlesi: Al-Musrati
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan 10 numaranın ardından 6 numara için de flaş bir hamle geldi
Giriş: 09.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:17
Beşiktaş'ta trnasferde hareketli saatler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, 10 numaraya Legia Varşova'dan Ernest Muci'yi kadroya katmaya hazırlanırken ön libero için de flaş bir hamle geldi.
Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Braga forması giyen Al-Nusrati için temaslara başladı.
Beşiktaşlı kurmaylar satın alma opsiyonlu kiralama için görüşmelerde bulunuyor.