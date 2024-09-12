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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan 2. Lig'e kiralandı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan 2. Lig'e kiralandı!

        Beşiktaş, genç oyuncu Abdullah Aydın'ı sezon sonuna kadar TFF 2. Lig ekibi Erbaaspor'a kiralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 09:53 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:53
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        Beşiktaş'tan 2. Lig'e kiralandı!
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        Beşiktaş'ta top koşturan Abdullah Aydın, TFF 2. Lig ekiplerinden Erbaaspor'a kiralandı.

        Erbaaspor, Abdullah Aydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş, Abdullah Aydın transferini açıkladı.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Profesyonel futbolcumuz Abdullah Aydın, 2024-25 sezonu sonuna kadar Merkür Jet Erbaaspor'a geçici transfer olmuştur. Abdullah Aydın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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