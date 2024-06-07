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        Haberler Gündem Beşiktaş'taki istek parça saldırı olayının detayları ortaya çıktı - Öne Çıkan Haberler

        Beşiktaş'taki 'istek parça' saldırı olayının detayları ortaya çıktı

        İstanbul Beşiktaş Levent'te bir eğlence mekanında istek parça tartışmasından sonra kovulan ardından araçla gelerek kurşun yağmuruna tutulan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırı anı kameralara yansırken, olayda 3 kişi yaralandı. Kasıklarından vurulan kişinin ise yakın zamanda işlenen Beşiktaş Çarşı'daki cinayette adı geçen işletmeci Cengiz A. olduğu ortaya çıktı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü...

        Giriş: 07.06.2024 - 19:57 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:04
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        İstek parça saldırısında detaylar
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        Olay, saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Levent‘teki bir mekanın önünde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir mekana gelen Zeynel B. (25), istek müzik talebinde bulundu. Ancak müzik açılmayınca Zeynel B. ile mekan sahipleri arasında tartışma çıktı.

        ARKADAŞININ ARACINI GASP EDİP GELDİ

        Taşkınlık çıkartan Zeynel B. bunun üzerine dışarıya çıkartıldı. Yaşananların ardından Zeynel B., arkadaşı Abdullah D.‘ye (31) silah doğrultarak aracını gasp etti. Şahıs ardından Abdullah D.’nin aracıyla mekanın önüne gelerek silahla ateş açtı. Saldırı sonucu mekanın önünde duran müşteri Ümit Y. (30) baldırından, Abdullah Ü. (28) topuğundan, Cengiz A. (44) ise kasıklarından yaralandı.

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        SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Saldırgan ardından araçla kaçarken, yere savrulan yaralılar için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında Şişli Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

        17 KOVAN BULUNDU

        Öte yandan olay yerinde çalışma yapan polis 17 adet kovan ele geçirirken, işletmeye ise bir adet isabet olduğu görüldü. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, kimliğini kısa sürede tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hem saldırganların hem de yaralıların emniyette birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

        ÇARŞIDAKİ CİNAYETTE ADI GEÇMİŞTİ

        Öte yandan kasıklarından vurularak yaralanan işletmeci Cengiz A.’nın, 3 Ağustos 2023 tarihinde Beşiktaş Köyiçi Meydanı’nda yaşanan ve Sertan Taylan Hayal’in (24) öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili gözaltına alındığı ardından da çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı. Bugün yaşanan saldırıda ise Cengiz A.’nın tesadüfen vurulduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma sürdürülüyor.

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        #beşiktaş
        #istek parça saldırısı
        #haberler
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