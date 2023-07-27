Beşiktaş'ta Yıldız Hamidiye Camisi'nde yangın

Beşiktaş'ta Yıldız Hamidiye Camisi’nde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camisi'nde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken caminin iç kısmında hasar oluştu
Giriş: 27.07.2023 - 05:14
Beşiktaş’taki Yıldız Hamidiye Camisi’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cihannüma Mahallesi’ndeki Yıldız Hamidiye Camisi’nde elektrikten kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; ihbarla olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, caminin iç kısmında hasar meydana geldi.