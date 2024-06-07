Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Vedat Muriç sesleri! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Vedat Muriç'i istiyor!

        Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın Mallorca forması giyen Vedat Muriç ile ilgilendiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2024 - 17:45 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.

        • 2

          Hasan Arat Selçuk İnan'ın prensi Yasin Özcan'a 5 yıllık kontrat teklif ettiHasan Arat Selçuk İnan'ın prensi Yasin Özcan'a 5 yıllık kontrat teklif etti

        • 3

          Defence Central'de yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan La Liga ekibi Mallorca'nın golcü ismi Vedat Muriç'i transfer etmeyi istiyor.

        • 4

          Haberde, Beşiktaş'ın ilk etapta transferi bonservis ödeyerek bitirmeyi hedeflediği belirtilirken, kiralama seçeneğine de gidilebileceği aktarıldı.

        • 5

          Ayrıca 30 yaşındaki yıldız Vedat Muriç'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği dile getirildi.

        • 6

          Öte yandan Vedat Muriç'e İspanya'dan da talipler var. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği öne sürüldü.

        • 7

          Bu sezon Mallorca ile 33 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

        • 8

          Fenerbahçe, 2020 yılında Vedat Muriç'i Lazio'ya 21 milyon euro'ya satmıştı.

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Habertürk Anasayfa