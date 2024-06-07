Beşiktaş Vedat Muriç'i istiyor!
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın Mallorca forması giyen Vedat Muriç ile ilgilendiği ileri sürüldü
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Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.
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Defence Central'de yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan La Liga ekibi Mallorca'nın golcü ismi Vedat Muriç'i transfer etmeyi istiyor.
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Haberde, Beşiktaş'ın ilk etapta transferi bonservis ödeyerek bitirmeyi hedeflediği belirtilirken, kiralama seçeneğine de gidilebileceği aktarıldı.
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Ayrıca 30 yaşındaki yıldız Vedat Muriç'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği dile getirildi.
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Öte yandan Vedat Muriç'e İspanya'dan da talipler var. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği öne sürüldü.
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Bu sezon Mallorca ile 33 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Fenerbahçe, 2020 yılında Vedat Muriç'i Lazio'ya 21 milyon euro'ya satmıştı.
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