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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer komitesi kuruldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta transfer komitesi kuruldu

        Beşiktaş Kulübü, Hüseyin Yücel'in başkanlığını yapacağı bir 'Transfer Komitesi' kurulduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:27
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        Beşiktaş'ta transfer komitesi kuruldu
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        Beşiktaş Kulübü, futbolda 2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına transfer komitesi kuracağını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

        "2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına Profesyonel Futbol A Takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

        Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır."

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