Beşiktaş'ta kız arkadaşının doğum gününü kutlayan polis memuru, tinercilerin saldırısına uğradı. Saldırı sırasından tinercilerden biri cam kırığı ile polis memurunun boğazını kesti. Gözaltına alınan saldırganlar tutuklandı.

ELLERİNDEKİ EKMEĞİ ZORLA ALDILAR

Olay, önceki akşam Beşiktaş'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Ahmet Faruk A. (25) doğum günü olan kız arkadaşı A.T. ile birlikte Beşiktaş'ta buluştu. İkili kutlamanın ardından gece 02.30 sıralarında mekandan ayrılarak yürümeye başladı. Bir süre sonra acıkan ikili, ekmek arası köfte aldı. O sırada önlerini kesen bir kişi polis memuru Ahmet Faruk A.'nın ve kız arkadaşının elinden ekmeklerini zorla aldı ve para istedi. Bunun üzerine polis memuru ve şahıs arasında tartışma başladı. Tartışma sonrasına şahıs kaçarak olay yerinden uzaklaştı.



TAKİP EDİP CAM KIRIĞI İLE SALDIRDILAR

Yaşanan olaydan sonra polis memuru, kız arkadaşını taksiye bindirerek evine gönderdi. Bu esnada aralarında saldırgan kişinin de bulunduğu 3 kişi, Ahmet Faruk A.'nın önünü keserek saldırdı. Saldırı sırasında bir kişi kırık cam şişesi ile Ahmet Faruk A.'nın boğazını kesti. Polis memuru kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan 3 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç polis memuru Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

BİR SAATTE YAKALANDILAR

Güvenlik kameralarını inceleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırganların bölgede tiner kullanan Serdar D., A.S. ve Veysi U. adlı kişiler olduğunu belirledi. Operasyon başlatan ekipler, saldırganları olaydan bir saat sonra gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.S.'nin kasten yaralamadan, Serdar D.'nin ise hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLANÇO KABARIK



1'İ TURİST 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2009 yılından bu yana farklı kentlerde yaşanan tinerci saldırılarında biri yabancı turist olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.İşte o tinerci dehşetlerinden bazıları:

ARALIK 2016 - ARKADAŞINI TİNER DÖKEREK YAKTI



İstanbul Nişantaşı'nda bugün tinerci dehşeti yaşandı. Valikonağı Caddesi'nde iki tinerci arasında telefon nedeniyle kavga çıktı. Tinercilerden Okan Ş. cebinden çıkarttığı pet şişedeki tineri, arkadaşı Fevzi A.'nın üzerine dökerek ateşe verdi. Polis ve çevreden yetişenler alevler içerisinde kalan tinerciyi söndürdü. Yanan Fevzi A. ve kavga sırasında burnunun kırıldığı öğrenilen Okan Ş. hastaneye kaldırıldı.

EKİM 2016 - BELEDİYE OTOBÜSÜNDE YOLCULARI YAKTI



İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bir tinerci, belediye otobüsünde yolcuların üzerine şişe içerisindeki tineri ateşe verip attı. Olayda, vücutlarında yanıklar oluşan 2 kişi yaralandı.

EKİM 2015 - 3 AYDA 2 KEZ SALDIRIYA UĞRADI



İstanbul Şişli'de bir kişi, evinin yakınındaki parkta 3 ay içerisinde ikinci kez tinercilerin saldırısına uğradı. Bıçaklı saldırılarda bağırsakları parçalanan İlker Sepet'in bir saldırıda da yüzü parçalandı.

ŞUBAT 2015 - PARAYI BEĞENMEDİ BIÇAKLADI



İstanbul Fatih'te Bülent Kaya isimli esnaf evine gitmek isterken yolunu kesen biri kadın iki madde bağımlısına 1 lira verdi. Ancak ikili parayı beğenmedi ve Kaya'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaldırıldığı hastanede kendisini bıçaklayanların madde bağımlısı olduğunu söyleyen Kaya, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

EKİM 2014 - ASİTLE SALDIRDI



İstanbul Nişantaşı'nda, geçtiğimiz pazartesi günü İzmirli Moda Editörü Işık Cansu Canayak, tinercilerin asitli saldırısına uğradı. Vali Konağı Caddesi'nde saldırıya uğrayan Canayak, ayağında ikinci derecede yanıklar oluştu.

KASIM 2013 - 5 YERİNDEN BIÇAKLADI



İstanbul Bağcılar'da madde bağımlısı bir şahıs, önünü keserek para ve sigara istediği vatandaşın olumsuz yanıt vermesi üzerine adamı 5 yerinden bıçakladı.

KASIM 2012 - ELİ VE YÜZÜNÜ YAKTI



Ataşehir'de bir tinerci, 16 yaşındaki M.Y.'nin eli ve yüzünü yaktı.

KASIM 2012 - TİNERCİLERİ AYIRMAK İSTERKEN ÖLDÜ



Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Bahçecier, kavga eden tinerci gruba müdahale ettiği esnada aldığı 3 bıçak darbesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

EYLÜL 2010 - YOLCUYU BIÇAKLADI



Bursa'da ik gün arayla tinerci dehşeti yaşandı Özel halk otobüsünde yolculuk eden bir vatandaşı bıçakla yaralayan tinerciden sonra başka bir tinerci de gasp ettikleri cep telefonunu paylaşamayınca arkadaşını bıçakladı.

EYÜL 2010 - BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ



İzmir'in Konak ilçesi Çankaya semtinde ağabeyiyle dolaşmaya çıkan Cüneyt Şendoğan (21), para isteyen 2 tinerci tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

OCAK 2010 - KAPIYA TİNERCİLER ÖLDÜRDÜ



İstanbul Esenler'de binalarının ziline basıp "birini arıyoruz kapıyı aç" diye tehditler savuran aynı mahalleden madde bağımlısı 5 genç ile tartışan 18 yaşındaki Oğuzhan Kuzu, çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü.

ARALIK 2009 - FALÇATA İLE YARALADI



Taksim'de tinerciler yoldan geçen 2 kişiyi sigara isteyip gasp etti. Çıkan kavgada M.K. isimli şahıs falçata ile ağır yaralandı.

ARALIK 2009 - LİSELİ GENÇ GASP EDİLDİ



İstanbul Bağcılar'daki Abdurrahman-Nermin Bilimli Anadolu Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencilerinden Alper Ç., okul çıkışı madde bağımlısı bir genç tarafından gasp edildi.

KASIM 2009 - TİNERCİLERİN KAVGASI KANLI BİTTİ



İzmir'in Konak ilçesinde, tinerci dört arkadaş arasında çıkan tartışmada gençlerden İsmail Baykal hayatını kaybetti.

EYLÜL 2009 - BIÇAK ZORUYLA KAÇIRILIP GASP EDİLDİ



İstanbul Zeytinburnu'nda 15 yaşındaki lise öğrencisi okul çıkışı 2 madde bağımlısı tarafından bıçak zoruyla kaçırıldı. zoruyla kaçıran iki tinerci gasp etti. Minibüse bindirilerek götürülen liseli, kuytu bir yerde cep telefonu ve parası gasp edildikten sonra

serbest bırakıldı.

AĞUSTOS 2009 - GENÇ KIZ SON ANDA KURTULDU



İstanbul Beyoğlu'na giden 14 yaşındaki Y.Z'ye Taksim Gezi Parkı'nda tinerci 23 yaşındaki tinerci C.K. tecavüz etmek istedi. Tinercinin elinden sonra kurtulmayı başaran Y.Z. karakola sığındı.

AĞUSTOS 2009 - KÖPRÜ ALTINDA DÖVÜLDÜ, GASP EDİLDİ, TECAVÜZE UĞRADI



Bayrampaşa'da oturan ve evine gitmek üzere Topkapı'da köprü altında minibüs bekleyen 48 yaşındaki T.K, iki tinerci tarafından bıçak zoruyla kaçırıldı. Ardından öldüresiye dövülen kadın, gasp ve tecavüze uğradı.

TEMMUZ 2009 - ALMAN TURİST BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ



İstanbul'da, Gregor Kerkrik isimli Alman turist, sevgilisi ile birlikte İstiklal Caddesi'nde yürürken, yanlarına yaklaşan yaklaşıp konuşma isteği reddedilen tinerci şahıs tarafından bıçakla göğsünden yaralandı. Tinerci, kaçmak isterken polis tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan turist ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.