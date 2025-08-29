Habertürk
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Beşiktaş'ta Tiago Djalo ilk antrenmanına çıktı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Tiago Djalo ilk antrenmanına çıktı!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden bu akşam yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transfer Tiago Djalo da idmanda yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 21:15 Güncelleme: 29.08.2025 - 21:15
        Tiago Djalo ilk antrenmanına çıktı!
        BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşularıyla başladıkları idman, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Öte yandan yeni transfer Tiago Djalo da siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
