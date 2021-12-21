Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Önder Karaveli yönetiminde oynanan futbol camianın beğenisini kazandı. Kayserispor galibiyetinin ardından Kadıköy'de de etkili bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ilk yarının kalan maçlarında da takımın başında olması planlanırken alınacak sonuçlara göre sezonu tamamlama ihtimalinin de masada olduğu ifade edildi.

GÜNEŞ VE SOUSA...

Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro ile imza aşamasına gelse de sözleşme fesih bedeli nedeniyle son anda pürüz yaşayan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için adaylar da yeniden ele alınıyor. Yerlide başkan Ahmet Nur Çebi'nin de çok istediği Şenol Güneş ismi listedeki yerini korurken yabancıda ise Polonya Milli Takımı ile geleceğinin belirsiz olduğu konuşulan Paulo Sousa öne çıkan son hoca oldu. Yönetim, bu konuda aceleci davranmayıp Karaveli'nin alacağı sonuçlara göre hareket edecek.