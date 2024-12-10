Beşiktaş'ta stoper sorunu!

Siyah-beyazlılarda ameliyat olan Gabriel Paulista'nın yanı sıra sakatlıktan dönemeyen Felix Uduokhai'nin de Bodo/Glimt maçında oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe maçında oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç takımla çalışırken Emirhan Topçu'nun ise sakatlık nedeniyle forma giymeme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle derbide sonradan oyuna giren Bahtiyar Zaynutdinov'un Norveç'te 11'de olma ihtimali yüksek.

Bahtiyar Zaynutdinov bu sezon Avrupa Ligi'nde hiç süre almazken hiçbir maça da 11'de başlamadı. Kazak futbolcu, bu sezon ligde ise 4 maçta 30 dakika süre buldu.