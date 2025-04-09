Beşiktaş'ta stoper krizi!
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun sakatlanmasının ardından stoper krizi yaşanıyor. Felix Uduokhai'nin tedavisi sürerken, Tayyip Talha Sanuç ise cezalı duruma düştü. Alternatif isimlerden Bahtiyar Zaynutdinov'un da sakatlığı bulunurken, Necip Uysal ise henüz hazır değil.
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Emirhan Topçu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. 24 yaşındaki stoperin Göztepe maçında da oynayıp oynamayacağı şimdilik belirsiz.
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Siyah-beyazlılarda aynı maçta Emirhan Topçu'nun yerine giren Tayyip Talha Sanuç da kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş'ta böylece büyük bir stoper krizi başladı.
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Kartal'ın bir diğer stoperi Felix Uduokhai'nin tedavisi devam ediyor.
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Alternatif isimlerden Bahtiyar Zaynutdinov da sakatlıktan henüz dönemedi.
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Sezon başında sakatlanan Necip Uysal da ağır sakatlığın ardından çalışmalara başlasa da henüz maç oynayacak seviyede değil.
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Başakşehir karşısında stoper konusunda çok zorlu bir tercih bekliyor.
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Beşiktaş'ın elinde tek sağlam stoper Gabriel Paulista kalırken Jonas Svensson, Arthur Masuaku ve Onur Bulut bek bölgesindeki isimler olarak forma bekleyecek.