Beşiktaş'ta son durum masaya yatırıldı

Ligdeki son 3 maçından 1 puan çıkarabilen Beşiktaş'ta siyah-beyazlı yönetim de teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile bir durum değerlendirmesi yaptı.

Son haftalarda yaşanan düşüşün nedenleri masaya yatırılırken takıma ve hocaya güvenin tam olduğu da vurgulandı.

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Siyah-beyazlı yönetim, Gioavanni van Bronckhorst ile yapılan toplantıda transfer çalışmaları için hazırlıklara da başlandığını ve kanat bölgesi başta olmak üzere gerekli takviyelerin yapılacağını ifade etti. Diğer yandan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst özel işleri nedeniyle ülkesine giderken Hollandalı hocanın yokluğunda siyah-beyazlı takımı yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel çalıştırdı. Beşiktaş, milli aranın ardından ilk maçında Göztepe ile karşılaşacak.