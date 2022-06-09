İKİ TEKLİFLERİ GERİ ÇEVRİLDİ

Sezon biter bitmez Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro'nun altında bir teklif sunan Torino, anında 'Hayır' cevabıyla karşılaştı. Torino bunun üzerine bu kez 4 milyon euro'ya çıktı ancak bu teklif de geri çevirildi. Ahmet Nur Çebi, yüz yüze görüşme talebi üzerine seçim sonrası için randevu verdi.