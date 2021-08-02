Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği yıldız oyuncu için senelik 2.5 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlılar, bu rakamda değişikliğe gitmezken Costa'ya var olan tekliflerin kendilerinin gerisinde kalması nedeniyle umutlarını artırdı.