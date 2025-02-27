Beşiktaş'ta Solskjaer dokunuşu: 3 isimden müthiş çıkış

Bu peri̇yotta Milot Rashi̇ca da önemli̇ katkı sağlayan i̇si̇mlerden bi̇ri̇si̇ oldu. Kosovalı futbolcu, 8 maçta 3 gol ve 4 asi̇st üretti̇. Rashi̇ca, Solskjaer öncesi̇nde 1 gol ve 5 asi̇stli̇k performans sergi̇lerken toplamda 4 gol, 9 asi̇ste ulaştı.