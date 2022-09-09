Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftasında Başakşehir'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Wout Weghorst'tan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.

Antrenmanda sakatlık yaşayan Hollandalı golcü çalışmayı yarıda bırakırken tedavisine başlandı. Siyah-beyazlı kulübün sağlık heyeti Weghorst'u Başakşehir maçına yetiştirmeye çalışıyor. Golcü yıldızın durumunun yarın netlik kazanacağı, hazır olmaması durumunda 11'de Cenk Tosun'un yer alacağı belirtiliyor.

Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.