Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u deviren Beşiktaş'ta kara bulutlar biraz olsun dağıldı. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın pas odaklı oyunu, sezon başından bu yana sonuç vermezken taraftarları da çileden çıkarmıştı.

Alanyaspor karşısında istatistiklere bakıldığında bu sezon en az pas girişimi (423),en az isabetli pas (321),en düşük pas yüzdesi (76),en az topla oynama yüzdesi (50.8) gibi rakamlar ortaya koysa da kazanmayı bilen taraf oldu. İkinci yarıda Ljajic'in çıkışı ve Diaby'nin girişiyle daha direkt bir oyun belirleyen Beşiktaş, bunun meyvesini de 2 golle galip gelerek aldı. Kartal, bu istatistiklerde zirve yaptığı diğer maçlarda ise 13 puan kaybetmişti.

HEDEF 3'TE 3 YAPMAK

Ya tamam ya devam maçında lideri devirerek dipten kurtulup zirveye yaklaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, milli arayı da yoğun geçirecek. Milli maçların ardından Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, sonrasında ise Avrupa Ligi'nde de Braga deplasmanına çıkacak. Kartal daha sonra derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Avcı, bu 3 maçı kazanarak taraftarın güvenini yeniden kazanıp zirveye daha da yaklaşmak istiyor.