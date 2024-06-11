Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a Alman devi Bayern Münih'in ardından Avrupa'nın bir büyük kulübü daha talip oldu
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Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geride bırakan Beşiktaş’ta parlayan isim genç oyuncu Semih Kılıçsoy oldu ve attığı gollerle taraftarı sevindirdi.
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18 yaşında gösterdiği performans ile dev takımların dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir iddia ortaya atıldı.
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Fransa basını, Lig 1 devi Paris Saint Germain’in, Semih’in peşinde olduğunu belirtti.
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Genç oyuncuyu takip eden PSG yetkililerinin, 1,80’lik futbolcunun EURO 2024 performansını da izleyeceği ve buna göre teklifte bulunabileceği ifade edildi.
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Vincenzo Montella tarafından Türkiye’nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy bu sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atıp, 3 asist yaptı.
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Genç oyuncunun Beşiktaş’la 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Öte yandan önceki gün Alman basınından Sport Bild, 2011-2012 sezonunun ardından ilk defa bir sezonu kupasız kapatan ve son olarak takımın başına Kompany'nin geldiği Bayern'in de Semih Kılıçsoy ile ilgilenmeye başladığını yazmıştı..