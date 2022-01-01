Beşiktaş teknik direktör Önder Karaveli ile yola devam edecek.

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası birçok teknik adamla temasa geçen siyah beyazlı yönetim, anlaşma sağlayamamıştı. Görüşülen teknik adamların ekipleriyle birlikte gelmek istemesi, bu durumun da maliyeti arttırması yönetimi geri adım arttırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi ekibine, "Sezonu Önder Karaveli ile tamamlayalım" dedi.

YENİ İSİMLER KAZANDIRACAK

47 yaşındaki teknik adam Beşiktaş'ın yeniden yapılanmasında önemli bir rol oynayacak.

Altyapıdaki oyuncuların durumunu en iyi bilen kişi olan Önder Karaveli A takıma yeni isimler kazandırmayı hedefliyor. Göreve geldikten sonra yıldız oyuncularla iyi bir ilişki kuran Karaveli, sezonun ikinci yarısında takımın kondisyon seviyesini yukarı taşımak için çalışmalar yapacak.