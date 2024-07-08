Beşiktaş'ta Aboubakar, Colley ve Masuaku gelişmesi!

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Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst önderliğinde bu sabah yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Orta alanda yapılan toplantı sonrası futbolcular iki gruba ayrılarak dar alanda pas çalışması yaptılar. Topla yapılan çalışmalar sonrasında siyah-beyazlılar, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenmanlara ağırlık verdi.

Kartal, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak. Yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz tarihinde başlayan Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley de bugün itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başladı.

Avrupa Şampiyonası için Arnavutluk Milli Takımı’nda yer alan Ernest Muçi, 15 Temmuz’da, Türkiye Milli Takım’ında yer alan ve dün gece geç saatlerde yurda dönen Mert Günok ve Semih Kılıçsoy ise Slovenya kampı dönüşünde İstanbul’da takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Öte yandan Ante Rebic ise, tedavi süreci dolayısıyla ülkesi Hırvatistan’da bulunuyor. REKLAM İlk hazırlık maçını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Ümraniyespor ile yapan Beşiktaş’ın kalan maç programı şöyle: 13 Temmuz Cumartesi 18.30 Beşiktaş - GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava) 17 Temmuz Çarşamba 18.30 Beşiktaş - FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje) 20 Temmuz Cumartesi 19.00 Beşiktaş - Grazer AK (Stadion Wildon)