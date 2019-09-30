Beşiktaş'ta seçim hesapları karıştı!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezona büyük umutlarla giren Beşiktaş'ta 4-1'lik Trabzonspor bozgunu ortalığı karıştırdı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı aldığını açıklamasının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı. Toplantıda Başkan Fikret Orman ve Yönetim istifa etmezken, 20 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesine karar verilmişti. Orman'ın istifa etmemesi, yeniden aday olacağı şeklinde yorumlanırken Trabzonspor mağlubiyeti tüm hesapları bozdu.

"PROTESTOLAR AZALIR" DERKEN...

Zorlu deplasmandan galibiyetle dönülmesi halinde taraftar tepkisinin bir nebze azalacağını düşünen Orman'ın adaylık için girişimlerde bulunacağı konuşulurken gelen ağır yenilgi bu konuda büyük bir handikap oldu. Taraftar protestoları, 4-1'lik skorla zirveye çıkarken Orman'ın nasıl bir karar alacağı merak konusu... Fikret Orman'ın yeniden aday olması halinde yönetimi büyük ölçüde yenilemesine kesin gözüyle bakılıyor.

KONUŞULAN İSİMLERDEN NET AÇIKLAMA YOK!

Beşiktaş'ta başkan adaylığı için geçtiğimiz seçimde Fikret Orman'a rakip olan Hürser Tekinoktay dışında resmi açıklamada bulunan kimse bulunmuyor. Konuşulan isimlerden Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'den şu ana kadar net bir açıklama gelmedi.

AVCI GİDERSE BELİRSİZLİK

Beşiktaş taraftarının dün oynanan Trabzonspor maçının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etmesi sonrasında gözler yönetime çevrildi. Ancak alınan olağanüstü seçim kararı nedeniyle siyah-beyazlı takımda şu anda teknik direktör değişikliğine gitmek mümkün değil. Takımı toparlamak isteyen Abdullah Avcı da, futbolcuların 3 gün sonra oynanacak olan Wolverhampton maçına konsantre olmasını istiyor. Trabzonspor maçının ardından ara vermeden hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş'ta, yönetimin bu periyotta nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Zira Abdullah Avcı bu dönemde ekibiyle birlikte istifa ederse, mevcut yönetim, takımın başına 20 Ekim'de gerçekleşecek seçime kadar herhangi bir teknik adam getirmeyi düşünmüyor.