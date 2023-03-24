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Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Dele Alli antrenmana çıkmadı

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta dün takıma katılan Dele Alli, adelesindeki kısmi yırtık sebebiyle antremana katılmadı. Kulüpten yapılan açıklamada ise tedavisine başlandığı bildirildi

Giriş: 24.03.2023 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Dele Alli antrenmana çıkmadı
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürürken siyah-beyazlılara Dele Alli'den kötü haber geldi.

İngiltere'den geç dönen ve dün takıma katılan İngiliz futbolcu bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Tecrübeli orta sahanın adalesinde yırtık tespit edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Beşiktaş, Dele Alli'nin sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın dün (23 Mart) gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

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