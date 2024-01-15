Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmiyor! Amir Hadziahmetovic üzüntüsü

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Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi Fatih Karagümrük galibiyeti ile başlasa da Amir Hadziahmetovic'ten gelen haber moralleri bozdu.

Mücadelenin 15. dakikasındaki müdahale ile yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Boşnak futbolcunun yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını açıkladı.

CHAMBERLAIN'DEN SONRA BİR ŞOK DAHA Amir sezonu kapatırken siyah-beyazlılar Alex Oxlade-Chamberlain'in ardından orta alanda önemli bir kayıp daha yaşadı. Beşiktaş yönetimi, yabancı sınırında yer açmak için Chamberlain'de olduğu gibi Amir'in de sözleşmesini ikinci yarıda durdurmayı hedefliyor.

TEKLİFLER VARDI AMA... Amir Hadizahmetovic, İtalyan ekipleri başta olmak üzere çeşitli takımların radarındaydı. Yıldız isme 6-7 milyon Euro civarında teklifler olduğu konuşulsa da sakatlığı bu açıdan da siyah-beyazlılar için önemli bir kayıp oldu. REKLAM

HAKEME TEPKİ Fatih Karagümrük maçının 12. dakikasında Hadziahmetovic, Rohden ile girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık yaşadı ve oyuna devam edememişti. 15. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bırakan Amir'in pozisyonunda hakem Mert Güzenge'nin kartına başvurmaması siyah-beyazlıların tepkisini çekti.

KARAGÜMRÜK'TEN DE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Öte yandan Fatih Karagümrük de Amir Hadizahmetovic için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanan Beşiktaş'lı sporcu Amir Hadziahmetovic’e ve Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz" ifadelerini yer verildi.