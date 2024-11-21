Beşiktaş'ta sakatlık: Ernest Muçi

Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakada sakatlanan Ernest Muçi’nin, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptandığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Arnavut futbolcunun sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi’nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

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Muçi'nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.