Beşiktaş'ta Rashica kadroda yok!
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, Milot Rashica'nın ailevi nedenlerden ötürü kadroya alınmadığını duyurdu.
Giriş: 11.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:48
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Ciro Immobile; kart cezalısı Arthur Masuaku ve ailevi sebeplerden dolayı Serdar Topraktepe'den izin alan Milot Rashica yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
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